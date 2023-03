Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Zabytkowy młyn to perła Dolnego Śląska! Cennik, zwiedzanie

Co jeszcze warto wiedzieć o Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju?

Jak dojechać do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju - MAPA

Odwiedzając okolice Kłodzka warto mieć dużo czasu, bo atrakcji jest tu co niemiara! Kiedy odwiedzicie już przynajmniej część z zamków Kotliny Kłodzkiej, Kopalnię Złota w Złotym Stoku i Skalne Miasto, zajrzyjcie też do Duszników-Zdroju. W tej niewielkiej uzdrowiskowej miejscowości czeka na Was wyjątkowe muzeum zlokalizowane w budynku o długiej historii.