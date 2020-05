Muzeum Porcelany w Wałbrzychu już otwarte. Są niespodzanki!

Od czwartku 7 maja znowu otwarte jest Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. – Cieszymy się, że możemy już przyjmować zwiedzających, chociaż oczywiście w związku z epidemią muszą obowiązywać pewne ograniczenia – mówi Jacek Drejer, dyrektor muzeum.

Wyjaśnia, że muzeum czynne teraz jest trzy dni w tygodniu - w piątki, soboty i niedziele, w godzinach od 10 do 16. Nie ma rezerwacji i kupowania biletów on-line.

Do końca maja wchodzić tam mogą grupy liczące maksymalnie pięć osób. Wejścia odbywają się co 30 minut.

Oczywiście wszyscy muszą mieć założone maseczki, powinni też mieć rękawiczki. W Muzeum Porcelany zadbali o środki do dezynfekcji. Dozowniki znajdują się przy wejściu i w toaletach.

W czasie kiedy muzeum było zamknięte dla zwiedzających jego pracownicy przygotowali dwie wystawy. Jedna to Herbatka u Kapelusznika. Inspiracją do jej stworzenia była Alicja w Krainie Czarów i rzeczywiście jest tam bajkowo. Na wystawie prezentowane są zestawy śniadaniowe, wspaniałe filiżanki i spodki. Ponad 80 takich zestawów pochodzi z europejskich manufaktur.

Jest też na nowo zaaranżowana Galeria polskiego malarstwa współczesnego. Warto zatem wybrać się, żeby to wszystko i oczywiście stałe ekspozycje zobaczyć.