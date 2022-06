Na basen do czeskiego Meziměstí 6 kilometrów od Mieroszowa (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Tuż za naszą granicą jest niedrogo i przyjemnie. Basen w czeskim Meziměstí warto odwiedzić w upalny dzień. Goście z Polski to blisko połowa wypoczywających. Kompleks basenów znajduje się w odległości 6 kilometrów od Mieroszowa. Ubiegła sobota i niedziela były dniami rozruchowymi przed nowym sezonem. Ośrodek będzie czynny od 25 czerwca codziennie od 9 do 19.00. Bilet normalny to: 90 koron (ok. 17 zł), od godz. 9.00, 70 koron (ok.13 zł) od godz. 13.00, 40 koron (ok.7,5 zł) od godz. 17.00. W kasie można płacić kartą. Na miejscu można kupić piwo lane, lemoniadę, frytki, filet z kurczaka, hot dog, lody itp.