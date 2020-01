Na co umierają wałbrzyszanie i mieszkańcy powiatu? Oto najczęstsze przyczyny śmierci [RAPORT]

Królewskie morsowanie wałbrzyszan i kolegów z okolic! Ale tam było zimno [ZDJĘCIA]

Skóra cierpnie na samą myśl o zanurzeniu palca w lodowatej wodzie, a co dopiero całego ciała! Oni to jednak uwielbiają i przekonują, że to bardzo zdrowe, a także sprzyjające gubieniu tłuszczyku. Zobaczcie ostatnie wejście do wody Grupy Wałbrzyskie Morsy i Okolice. Miłośnicy zimow...