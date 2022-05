Na koniec majowych, patriotycznych świąt, perełka! Przedszkolaki z Ósemki w Wałbrzychu zatańczyły Poloneza! ADA

Tak maluchy z Przedszkola nr 8 w Wałbrzychu w towarzystwie ulubionych nauczycielek obchodziły Święto Flagi. W przedszkolu przy ulicy Grodzkiej 13 w Wałbrzychu wszystkie grupy przedszkolaków zaprezentowały się we wspólnym tańcu. - Był to Polonez, a w przedsięwzięciu uczestniczyła również grupa dzieci z Ukrainy, które dumnie kroczyły z naszymi przedszkolakami - mówi nam Elżbieta Burdeńska z przedszkola, która również zatańczyła z przedszkolakami. - Chcemy pokazać, że najmłodsi potrafią pokazać swój udział w obchodach ważnych świąt państwowych - dodaje i zaznacza, że przedsięwzięcie to pomysł nieocenionych pań nauczycielek.