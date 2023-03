Na parkingu w Szczawnie-Zdroju rowerzysta zderzył się z samochodem!

Na jednym z parkingów w Szczawnie-Zdroju samochód osobowy uderzył w rowerzystę. Kierująca autem 35-letnia kobieta opuszczała bowiem miejsce parkingowe i nie zauważyła jadącego prawidłowo po parkingu 75-letniego rowerzysty.

Doszło do zderzenia. Kierujący jednośladem senior trafił do szpitala. Na szczęście okazało się, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Nic nie stało się sprawczyni zdarzenia.

Policjanci ruchu drogowego ustalili, że oboje kierujący byli trzeźwi i ostatecznie sporządzili dokumentację procesową, która trafi teraz do sądu.

W związku z tym zdarzeniem po raz kolejny funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zwracają się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie zasad bezpieczeństwa i stosowanie się do przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Użytkownicy samochodów przy włączaniu się do ruchu, zmianie pasa ruchu oraz kierunku jazdy muszą zachować ostrożność, a także za każdym razem spoglądać w lusterka wsteczne. Motocyklista, motorowerzysta, czy właśnie rowerzysta, którzy teraz częściej będą pojawiać się na ulicach naszego miasta i powiatu wałbrzyskiego, mogą przecież nadjechać w każdym momencie.