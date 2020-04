Na razie nie ma mowy o odwołaniu Toyota Półmaratonu Wałbrzych

Organizatorzy XXI Toyota Półmaratonu Wałbrzych ciągle nie tracą nadziei, że ta wielka masowa impreza odbędzie się i to w zaplanowanym terminie, czyli 23 sierpnia 2020 roku. Co prawda zmagamy się teraz z epidemią koronawirusa, ale czasu jest jeszcze sporo, może zatem...Na razie trwają zapisy drogą elektroniczną. Zgłosiło się ponad 750 osób, a startowe opłaciło ponad 580.

– Jeśli zmieni się termin biegu, lub impreza nie odbędzie się to oczywiście pieniądze będziemy zwracać tym, którzy zechcą. Można będzie też przepisać zgłoszenie na następny rok – mówią przedstawiciele organizatora, czyli Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój.

Przypominają, że nastąpiła zmiana harmonogramu pobierania opłaty startowej i z końcem marca nie zakończył się, jak wcześniej planowano, pierwszy etap promocyjnych zgłoszeń. W związku z panującą obecnie i komplikującą nam życie epidemią koronawirusa kwota 60 zł za start będzie obowiązywać jeszcze do końca kwietnia. Aktualny harmonogram opłat startowych prezentuje się następująco:

Do 30.04.2020 – 60 zł + 50 zł markowa koszulka półmaratonu

Od 1.05 do 30.06 – 80zł + 50 zł markowa koszulka półmaratonu

Od 1.07 do 18.08 – 100 zł + 50 zł markowa koszulka półmaratonu

Od 22.08 do 23.08 – 120 zł + 60 zł markowa koszulka półmaratonu wyłącznie w Biurze Zawodów ul. Chopina 1.

Do 30 czerwca opłata startowa dla osób zameldowanych w Wałbrzychu wynosi 40 zł. Po tym terminie opłata według harmonogramu.

Limit uczestników XXI Toyota Półmaratonu Wałbrzych zaplanowano na 3000 osób. Mają wyruszyć o godzinie 11 spod wałbrzyskiego Ratusza (tam zlokalizowana będzie także meta). W ramach imprezy odbędą się: IX Mistrzostwa Polski Pracowników Służby Zdrowia w półmaratonie, IX Międzynarodowe Mistrzostwa Pracowników Zakładów Faurecia, IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Pracowników Toyota w półmaratonie oraz „Bied po Zdrowie” na dystansie 10,5 km.

– Zdajemy sobie sprawę, że biegacze woleliby pokonywać jedną pętlę, ale w związku z budową zachodniej obwodnicy miasta nie ma teraz możliwości, żeby tak wytyczyć trasę. Będą zatem jak przed rokiem dwie pętle. Będzie także trudny podbieg na ulicy Przemysłowej – zapowiadają organizatorzy. Obiecują, że po zakończeniu budowy obwodnicy trasa będzie jedną pętlą.

Zapewniają też, że tradycyjnie przygotują bardzo porządny pakiet startowy. Będzie w nim .in. bardzo dobrej jakości, firmowa koszulka. Niebawem zorganizują ankietę na z pytaniem jak powinna wyglądać. Do wyboru będą 3 – 4 propozycje. Jak przed rokiem będzie też obowiązywała zasada „Stop Plastik”.

– Wszystko teraz robimy tak, jakby bieg miał się odbyć – mówią w Aqua Zdroju.