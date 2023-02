Na sprzedaż działki pod Osiedle pod Chełmcem, budynki na dawnym boisku, biurowiec i komis. Rekordowa wyprzedaż działek w Wałbrzychu!

Inwestorzy chcą budować w Wałbrzychu, ale nie wszędzie

Już w marcu okaże się, czy ożywienie na rynku budownictwa mieszkaniowego powróci do Wałbrzycha. W ostatniej dekadzie powstała tu rekordowa liczba nowych mieszkań komunalnych, a terenami na nowe osiedla zainteresowali się deweloperzy. Jednak budowy komercyjne trwają jedynie w wybranych dzielnicach, mowa o obrzeżach miasta (Rusinowa, Poniatów), a także na Białym Kamieniu (ul. Ludowa) i osiedlu Podzamcze (Husarska i Al. Podwale). Szczęście zaczęło się też uśmiechać do Nowego Miasta (Żytnia i Namysłowskiego) oraz Śródmieścia, gdzie powstały projekty Two Towers (Skarżyska), Zielony Rynek (1 Maja). Niestety te dwa ostatnie projekty nadal są niepewne jako że inwestorzy wystawili grunty pod budowę w centrum na sprzedaż razem z koncepcjami ich zagospodarowania. Pisaliśmy o tym szczegółowo: