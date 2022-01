Na terenie działania wałbrzyskiego oddziału ZUS mieszka 50 osób, które ukończyły 100 lat. Pań jest znacznie więcej!

Na początku 2022 roku setne urodziny obchodziły dwie mieszkanki powiatu wałbrzyskiego. Już 5 stycznia delegacja urzędu miejskiego w Głuszycy wybrała się z życzeniami do Marianny Bober. Natomiast 19 stycznia burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel przekazał córce Heleny Wolak dyplom z życzeniami (osobiście życzeń nie składał z powodu panującej pandemii).

Obydwie jubilatki są jednymi z 40 pań, które mają sto i więcej lat i mieszkają na terenie działania wałbrzyskiego oddziału ZUS. Panów, którzy skończyli 100 lat jest tu znacznie mniej - 10.

To jednak tendencja, z którą mamy do czynienia wszędzie. We Wrocławiu mieszkają 94 panie, które urodziły się sto lat temu lub wcześniej, a panów jest 17. W Legnicy to odpowiednio 28 i 2.

Na Dolnym Śląsku mieszka obecnie w sumie 191 osób, które mają 100 i więcej lat. Wśród najstarszych Dolnoślązaków są 162 stulatki i 29 stulatków.