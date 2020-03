Na wypadek koronawirusa w Wałbrzychu powstał szpital polowy [ZDJĘCIA]

Szpital polowy składa się z kilku namiotów. Jeden z nich jest przeznaczony dla lekarza, który będzie oceniał stan pacjentów. Jest tu również namiot do dezynfekcji odzieży i namiot dla chorych. Na razie to tylko ćwiczenia. Podobne odbywają się dziś także we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że dziś ministerstwo potwierdziło pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Choruje pacjent z Zielonej Góry.

- W Wałbrzychu nie przewiduje się żadnych dodatkowych środków ostrożności, nie zwołujemy żadnego sztabu kryzysowego i prosimy o to, by nie panikować - zaznacza Edward Szewczak z Urzędu Miasta w Wałbrzychu.

Jak się zachowywać, jeśli będziemy podejrzewać, że mogliśmy zachorować? - Jeżeli wróciliśmy z krajów podwyższonego ryzyka i zauważyliśmy u siebie wysoką gorączkę oraz silne duszności, należy skontaktować się telefonicznie z sanepidem albo zgłosić na oddział "zakaźny". Nie należy przychodzić w takiej sytuacji na SOR - zaznacza Sylwia Grzondziel z wałbrzyskiego szpitala.

