Na zamek Książ po ponad 80 latach powróciły trzy obrazy

Na zamek Książ w Wałbrzychu powróciły trzy obrazy. To efekt wizyty Anny Żabskiej, prezes spółki Zamek Książ, w Monachium gdzie wybrali się z Mateuszem Mykytyszynem, specjalistą w Zamku Książ, jednocześnie prezesem Fundacji księżnej Daisy von Pless, i spotkali się z księciem Bolko von Pless. Wnuk księżnej Daisy i księcia Jana Henryka XV postanowił, że te obrazy z książęcej kolekcji rodu Hochberg von Pless powinny znowu zawisnąć na ścianach ich dawnej siedziby. – To wyraz zaufania księcia do naszych działań. Uznał, że zostaną tu objęte odpowiednią opieką i znajdą godne miejsce – mówi Anna Żabska.

Obrazy powróciły zatem do Książa po ponad osiemdziesięciu latach. Można je już oglądać na w salach barokowych i na trzecim pietrze zamku. Na dwóch uwieczniono górskie krajobrazy Wałbrzycha i okolic. Trzecim jest portret najmłodszego syna księżnej Daisy von Pless z jej - jak głosi legenda - białym udomowionym wilkiem. Ten obraz z przyszłości zawiśnie w apartamentach księżnej. Są one obecnie odtwarzane na drugim piętrze dawnej siedziby Hochbergów. Z pewnością obraz ojca darczyńcy tam właśnie wisiał za czasów księżnej.

Teraz, podobnie jak dwa pozostałe, po raz pierwszy prezentowany jest publicznie.