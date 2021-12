Nadleśnictwo Wałbrzych szuka śmieciarza, który wyrzucił śmieci w lesie!

Nadleśnictwo Wałbrzych szuka śmieciarza, który wywiózł śmieci do lasu. Widać, że są to odpady, które powstały w czasie remontu. Ktoś coś zmienia sobie przed świętami w domu czy w mieszkaniu, a to co niepotrzebne wywiózł w środę, 15 grudnia do lasu, tuż przy wiadukcie w leśnictwie Biały Kamień na Chełmcu.

Zrobił to w tzw. biały dzień, bo w godzinach 13.30 – 14.30 i na dodatek przy uczęszczanym i popularnym szlaku turystycznym.

Dlatego Nadleśnictwo Wałbrzych zwraca się z prośbą do wszystkich turystów, którzy w środę w tych godzinach, spacerowali żółtym szlakiem turystycznym od ul. Piasta w Wałbrzychu do wiaduktu kolejowego i widzieli mijający ich samochód lub inny pojazd, czy nawet widzieli kogoś jak wyrzuca te śmieci, aby przekazywali im wszystkie istotne informacje mogące pomóc znaleźć sprawcę tego haniebnego czynu!

Zapewniają anonimowość.