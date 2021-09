Nagi prokurator ze Świdnicy już wcześniej miał incydent z golizną. Jego nagie zdjęcie trafiło do interetu

Jak mówi Marek Zawada, dyrektor Szpitala Odwykowego w Czarnym Borze, przy długotrwałym nadużywaniu alkoholu, często nasilają się zachowania i skłonności, jakie ma osoba nadużywająca alkoholu. Choć nie chce odnosić się do tej konkretnej sytuacji, dotyczącej prokuratora Macieja W.

- Każdy przypadek jest inny, należałoby go rozpatrywać w kontekście częstotliwości, ilości i czasu używania alkoholu i spraw związanych ze zdrowiem psychicznym. Generalna zasada jest taka, że nawet niewielka ilość wypitego alkoholu bardzo często wpływa na zachowanie każdego człowieka. Dlatego, że alkohol jest toksyną i działa na układ nerwowy. Każda dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania układu nerwowego. A z uzależnieniem jest tak, że jest to choroba która rozwija się bardzo podstępnie. Osoba, która jest diagnozowana, jako osoba uzależniona od alkoholu, to osoba która utraciła kontrolę nad spożywaniem alkoholu, jego ilością i częstotliwością. Jeżeli pojawiają się ciągi, które się powtarzają, pojawią się zmiany w postacie zaburzeń psychicznych. Najpierw pojawiają się zmiany charakterologiczne, czyli np. odejście od tzw. uczuciowości wyższej, ludzie przestają odczuwać wstyd, przestają się liczyć z opinią publiczną, tracą poczucie odpowiedzialności, alkohol staje się wartością dominującą w ich życiu. Te zmiany charakterologiczne się pogłębiają i pojawiają się zaburzenia psychiczne. Zmiany związane z pamięcią, z zapamiętywaniem pewnych rzeczy, z rozdrażnieniem, później pojawia się otępienie alkoholowe, często taka osoba przestaje rozumieć co się wokół niej dzieje. Pacjenci po długotrwałym piciu jadą na detoks, muszą być odtruci, trzeciego, czwartego dnia zaczynają normalnie funkcjonować. Alkoholizm to choroba śmiertelna, ale pacjent najczęściej jako ostatni dowiaduje się o tym. Najpierw zauważa to środowisko, rodzina, współpracownicy. Niestety jest to często przemilczane, trochę wstydliwe. Nie mówimy o tym głośno, bo to obciach, a taka osoba odbiera to w ten sposób, że nic się nie dzieje, nikt nie zwraca na to uwagi, jestem bezkarny, zaczynam robić to coraz częściej...

