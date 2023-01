Najbardziej ekspresowy remont w Wałbrzychu? Zabytkowa willa na Sobięcinie jeszcze w tym roku będzie zamieszkana! Zdjęcia sprzed remontu

II Armii 4 w Wałbrzychu - będzie ekspresowa przebudowa

- Przez kilka lat po zamknięciu przedszkola budynek ten stał pusty i gdy nastąpiła konieczność przeniesienia pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej z ul. Zachodniej zdecydowaliśmy o przystosowaniu na potrzeby tej placówki właśnie zabytkowego budynku przy ul. II Armii. Gmach zarządzany przez siostry zakonne, choć wykonywaliśmy w nim kolejne modernizacje, nie spełniał wymogów sanitarnych i współczesnych przepisów budowlanych dotyczących ochrony przeciwpożarowej - wyjaśniał Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

Pozwolenie na użytkowanie gmachu przy ul. Zachodniej wydano jedynie do końca obecnego roku, przez to przystosowanie sobięcińskiego pałacyku do nowej roli musi się odbyć ekspresowo, by jeszcze w grudniu przeprowadzić niełatwy proces przeprowadzki osób starszych, częstokroć leżących.

Zaplanowana jest kompleksowa rewitalizacja, przebudowa wszystkich sieci, a także otoczenia budynku, który stanie się ponownie ozdobą tej dawniej górniczej dzielnicy. „Przebudowa i termomodernizacja budynku na Dom Pomocy Społecznej przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu” rusza już 18 stycznia wraz z przekazaniem placu budowy.

