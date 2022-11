Najbardziej luksusowe mieszkania na sprzedaż w Wałbrzychu. Bez pół miliona ich nie kupisz! - CENY, ZDJĘCIA

Ekskluzywne mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Wałbrzychu

Wysmakowane, przestronne mieszkanko po remoncie w spokojnej okolicy w Wałbrzychu, do tego własny przydomowy zielony zakątek - ogród. Niebanalne wnętrze, dopracowane wyposażenie i przyjazna okolica. Takich ofert sprzedaży lokali z Wałbrzychu nie brakuje! Ale luksus kosztuje...

Nie brak u nas perełek - nieruchomości ekskluzywnych, których cena przekracza 500 tys. zł. Wybraliśmy takie najciekawsze, aktualne oferty.

Wybraliśmy najciekawsze, aktualne oferty z listopada 2022. Zapraszamy do oglądania. Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone miejsce do życia!

