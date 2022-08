Najciekawsze mieszkania pod Wałbrzychem. Tu kupisz taniej i zapłacisz niski czynsz! [ZDJĘCIA I CENY] Elżbieta Węgrzyn

Treść ogłoszeń dotyczących sprzedaży luksusowych domów w Wałbrzychu i regionie znajdziecie w kolejnych slajdach (zdjęciach powyżej), a linki do poszczególnych ogłoszeń w ostatnich z nich. www.otodom.pl Zobacz galerię (31 zdjęć)

W Wałbrzychu za drogie mieszkania? Może pora poszukać nowego lokum pod miastem? To niedaleko, a do tego atrakcyjne ceny i niższy czynsz. Sprawdziliśmy dla Was aktualne oferty, wybraliśmy mieszkania pod Wałbrzychem - większość kosztuje poniżej 100 tys. zł. Zobaczcie naszą galerię z aktualnymi ofertami i cenami! Szczegółowe informacje o mieszkaniach znajdziecie w kolejnych zdjęciach, a linki do ofert w ostatnich z nich.