Najdroższe i najciekawsze mieszkanie na sprzedaż w Boguszowie-Gorcach. Dwa pokoje z całoroczną loggią 7 km od Wałbrzycha red.

Co jakiś czas pokazujemy różne ciekawostki z rynku nieruchomości w Wałbrzychu i okolicy. Są to zazwyczaj najciekawsze domy czy mieszkania na sprzedaż, lokale z wyjątkowym widokiem, czy aranżacją. Dziś zdecydowaliśmy się pokazać ładne, nowoczesne mieszkanie w Boguszowie - Gorcach z całoroczną loggią. I choć jest to najdroższe mieszkanie wystawione w Boguszowie - Gorcach na sprzedaż na portalu otodom.pl, to i tak jego cena jest bardzo atrakcyjna w porównaniu do wałbrzyskich standardów.