Najdroższy dom w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Jak wyjęty z reklamowego folderu. Zobaczcie zdjęcia ze środka

W serwisach sprzedaży nieruchomości w Wałbrzychu i powiecie można znaleźć w sumie kilkadziesiąt ogłoszeń o sprzedaży domów. Postanowiliśmy sprawdzić, ile trzeba wyłożyć za najdroższą ofertę i jak wygląda taki dom w środku. trzeba przyznać, że i kwota i wnętrza zwalają z nóg. Nie jest to oferta dla przeciętnego posiadacza domu w Wałbrzychu, ale przeciętnemu Kowalskiemu może posłużyć jako inspiracja np. w urządzaniu własnego lokum.

Najdroższy dom w Wałbrzychu i okolicy kosztuje 2,4 mln zł. Jest w pełni inteligentny, bo zastosowano w nim wszystkie rozwiązania smart home, są intuicyjne i energooszczędne.

Jak przekonuje ogłoszeniodawca, Dziećmorowice to jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce. Podobnie jak sąsiedni Wałbrzych.

"To właśnie tam parki, lasy, skwery i zieleńce zajmują prawie jedną trzecią miasta! Nic dziwnego, że jest to jedno z najczęściej wybieranych miejsc na weekendowy odpoczynek. Niesamowite położenie miasta, architektura, zabytki, Zamek Grodno, jezioro Bystrzyckie i dostęp do kultury, sprawiają że Wałbrzych to jedno z top miast Dolnego Śląska!" - czytamy w ogłoszeniu.