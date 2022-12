Najładniejsze i najtańsze mieszkania w i pod Wałbrzychem również z licytacji komorniczych! - zdjęcia, ceny, oferty z grudnia 2022

Przytulna kawalerka za mniej niż 100 tys. zł, często gotowa do zamieszkania lub spore mieszkanie w Wałbrzychu bądź tuż przy nim, a wszystko w okazyjnych cenach. Zapraszamy do oglądania Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach naszej galerii, linki do ofert - w ostatnich

https://www.otodom.pl/