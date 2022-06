Najlepszy czas by podziwiać kwitnące różaneczniki w Parku Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju [ZDJĘCIA]

Park Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju i jego różaneczniki

Park Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju założono w 1812 r. na polecenie dr. Augusta Zemplina, a rozbudowę rozpoczęto w latach trzydziestych XIX wieku. Do dziś zachowały się w okolicach Wałbrzycha dwa duże skupiska tych roślin, jedno w parku przy Ksiażu oraz w szczawieńskim Parku Zdrojowym. W roku 1844 powierzchnia szczawieńskiego parku liczyła 3 ha.

W ciągu drugiej połowy XIX wieku powierzchnia parku uległa powiększeniu zajmując pod koniec stulecia ok. 130 ha. Po II wojnie światowej w parku nastąpiły ogromne zmiany, zniknęło z niego wiele budowli a nawet jedna z bram wejściowych prowadzących na jego teren. Jednak do dziś możemy się cieszyć dobrze zachowaną aleją rododendronów, która stanowi główny trakt spacerowy.