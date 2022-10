Najnowsze ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tych produktów, a jeśli masz - oddaj. Lidl, Biedronka, inne markety już je wycofują! Październik 2022 Paweł Gołębiowski

Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego – tych produktów nie kupuj. Są już wycofywane ze sklepowych półek. Ze sprzedaży wycofują je też dystrybutorzy. Te towary nie nadają się do spożycia czy do kontaktu z żywnością. Jeśli już masz je w domu, to najlepiej zwróć do sklepu. Efekty kontroli pracowników GIS zostały opublikowane. Wiemy zatem, których towarów nie spożywać i nie kupować. Zobaczcie!