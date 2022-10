Najpiękniejsze nagrobki wałbrzyskiego cmentarza przy ul. Moniuszki [ZDJĘCIA]

Największy kompleks cmentarny w Wałbrzychu - gdzie go szukać?

Największy kompleks cmentarny w Wałbrzychu mieści się w Śródmieściu - pomiędzy ul. Moniuszki, Przemysłową i Sikorskiego. Przylegają tu do siebie:

cmentarz komunalny przy ul. Moniuszki,

wałbrzyski cmentarz żydowski,

cmentarz polsko-katolicki

i cmentarz parafialny przy ul. Przemysłowej.

Cmentarz komunalny przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu - mapa

Cmentarz komunalny przy ul. Moniuszki to duży teren podzielony na mniejsze jednostki, by poszukującym mogił bliskich łatwiej było je odszukać. Znajdziemy tu też kaplicę cmentarną oraz kolumbarium. Paradoksalnie, najciekawsze tutejsze nagrobki lub pozostałości okazałych grobowców to relikty dawnego poniemieckiego cmentarza.

Nie ma wśród nich niestety dawnych grobowców rodzinnych wałbrzyskich przemysłowców, jak np. rozebranego na początku lat 70. grobowca rodziny Krister, właścicieli fabryki porcelany.