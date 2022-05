Najpiękniejsze różaneczniki kwitnące przy Pałacu Czettritzów w Wałbrzychu [ZDJĘCIA]

Pomiędzy ul. Południową, Zamkową i Moniuszki w wałbrzyskim Śródmieściu mieści się ok. 5-hektarowy park. Park Czettritzów, powstał w 1886 roku i od początku swojego istnienia był rzadko uczęszczany z racji tworzenia z pałacem oraz budynkami gospodarczymi i willami prywatnego kompleksu najpierw rodu Czettritzów, a następnie Hochbergów.

Park Czettritzów to dziś przede wszystkim gratka dla wielbicieli botanicznych ciekawostek, łącznie występuje około 70 gatunków i odmian drzew oraz krzewów. Siedem z nich to gatunki egzotyczne i rzadkie, pojawiające się w otoczeniach arystokratycznych rezydencji. Są to: buk zwyczajny (purpurolistny), klon jawor (odmiany pstrolistnej), jodła kalifornijska, choina kanadyjska, cyprysik groszkowy (pochodzenia japońskiego), dąb szypułkowy (odmiana stożkowa), różanecznik katawbijski.

Elżbieta Węgrzyn

Poza tymi rzadkimi drzewami i krzewami w parku tym można też natknąć się na modrzewie, jarzęby, lipy, dęby, graby, buki i sosny limby i cisy. Przy pałacu nie brak też wyjątkowo pięknie pachnących różaneczników żółtych. Najwięcej różaneczników znajduje się wokół willi przy ul. Zamkowej 2 oraz przy ul. Moniuszki 43. Pierwszy z tych budynków w najbliższych latach przejdzie rewitalizację, jej projekt już powstał. Budynek będzie pełnił rolę Urzędu Stanu Cywilnego w Wałbrzychu. I w końcu, nie brak też kwitnących różaneczników przy Willi Daisy, gdzie spędziła dwa lata przed śmiercią i 29 czerwca 1943 r. zmarła księżna Daisy von Pless. Różaneczniki to jedne z ulubionych kwiatów księżnej Daisy były nasadzane w miejscach, które arystokratka darzyła sentymentem, częstokroć sama uczestniczyła w projektowaniu, a nawet pracach przy nasadzeniach.