Najstarszy w Polsce nocny utramaraton górski odwołany! [ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z UBIEGŁEGO ROKU]

Koronawirus. Akcja w Boguszowie-Gorcach. Wiemy, dlaczego medycy przyjechali w kombinezonach

Internet obiegły dziś zdjęcia służb medycznych w Boguszowie-Gorcach, na których ratownicy w strojach ochronnych zabierają z ulicy starszego pana. - Zabierali go z ulicy! Co się dzieje, czy to osoba chora??? - pytają nas zdenerwowani Czytelnicy. Sprawdzamy i wyjaśniamy.