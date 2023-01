Najtańsze domy na sprzedaż w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie. Szukasz domu w cenie mieszkania? Ceny, zdjęcia, aktualne oferty styczeń 2023

Najtańsze domy na sprzedaż w Wałbrzychu, Świdnicy i regionie...

Masz do dyspozycji 200-300 tys. zł i nie chcesz mieszkania, ale własny kawałek ziemi i dom na nim? Sprawdzaliśmy, czy w okolicy Wałbrzycha, Świdnicy i Kamiennej Góry są teraz dostępne takie oferty sprzedaży. Otóż są, ale jest ich mniej niż kilka jeszcze kilka miesięcy temu.

Wybraliśmy kilka najciekawszych relatywnie atrakcyjnych cenowo nieruchomości. Są różnorodne, od domku - kawalerki przez niewielki wykończony zakątek z ogródkiem po stary gmach do remontu, ale za to w pięknej okolicy. Jest też nowy domek perełka pod Wałbrzychem z własnym tarasem, drewnianym wnętrzem. To pięknie położony własny kawałek podłogi z działką i widokiem na pagórkowatą okolicę!