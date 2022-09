Najtańsze domy pod Wałbrzychem. Tu możesz kupić dom w cenie mieszkania! Oferty z września 2022 Elżbieta Węgrzyn

Masz dość mieszkania w bloku? Pod Wałbrzychem można kupić piękne domy w cenie mieszkania. Wybraliśmy najciekawsze propozycje sprzedaży w cenie do 250 tys. zł. W mieście to często zbyt mało na zakup atrakcyjnego mieszkania - a tymczasem możesz mieć za to własny dom! Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone cztery kąty!