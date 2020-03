Napad rabunkowy na staruszka w Boguszowie-Gorcach

Do zdarzenia doszło 16 marca z Boguszowie-Gorcach. Znani staruszkowi z widzenia 32-latek, 40-latek i 43-latek weszli do jego mieszkania i szarpiąc za ubranie przewrócili na ziemię, po czym zabrali pieniądze i uciekli. Policjanci na podstawie opisu i zeznań pokrzywdzonego wytypowali sprawców i 17 marca zatrzymali trzech mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Wszyscy byli już karani. Teraz 32-latek i 40-latek zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Wobec trzeciego ze sprawców 43-latka prokuratura zastosowała dozór policyjny. Za rozbój grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.