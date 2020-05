Napadł, ukradł telefon - po kilku dniach byl w rękach policjantów

Nawet 12 lat może spędzić w więzieniu 38-latek z Wałbrzycha, który dokonał rozboju i ukradł telefon komórkowy. Napastnik zaatakował na ulicy Kusocińskiego w wałbrzyskiej dzielnicy Piaskowa Góra. Przewrócił na ziemię 52-letniego mężczyznę doprowadzając go do stanu bezbronności i zabrał mu telefon o wartości 200 złotych.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu otrzymali informację o przestępstwie 21 kwietnia po godzinie 20.30 i tego samego dnia rozpoczęli działania. W efekcie ustalili i w poprzednią środę zatrzymali przy ul. Różewicza 38-latka. Ten przyznał się do dokonania przestępstwa i złożył wyjaśnienia. Teraz o jego losie zadecyduje sąd.