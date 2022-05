Nasi Czytelnicy odwiedzili klasztor w Lubiążu. Polecają taką wycieczkę! Paweł Gołębiowski

Grupa naszych Czytelników wybrała się w majowy weekend na wycieczkę do Lubiąża. Znajduje się tam klasztor Cystersów – jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska. A to tylko około 70 km od Wałbrzycha. Cysterski zespół klasztorny, który swoje początki ma w XII wieku, jest największym opactwem cysterskim na świecie. Jest ono nazywane arcydziełem śląskiego baroku. Olbrzymi budynek opactwa służył kiedyś nie tylko zakonnikom. Działał tam kiedyś również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Nasi Czytelnicy zrobili kilka zdjęć, aby zachęcić innych do wybrania się do Lubiąża.