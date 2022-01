Nie zostawili psa, który uratował im życie. Pomóżmy pogorzelcom ze Strzegomskiej zacząć je od nowa!

Ruszyła zbiórka dla poszkodowanych w pożarze domu przy ul. Strzegomskiej w Wałbrzychu. Mieszkająca tam rodzina w ciągu jednej nocy, z 2 na 3 stycznia, straciła cały dorobek życia. Co nie spłonęło, to uległo zniszczeniu podczas akcji gaśniczej. Dom prawdopodobnie nie będzie już nadawał się do zamieszkania.

Rodzina, która jeszcze dwa dni temu w nim żyła na razie koczuje, śpią w samochodzie. Nie zdecydowali się bowiem na rozstanie ze swoimi ukochanymi zwierzakami. Tym bardziej, że to one prawdopodobnie uratowały im życie.

– Domowników obudził pies, Tina. To suczka owczarka niemieckiego, adoptowana przez rodzinę już w czasie pandemii. Wychowywali ją od małej – opowiada pan Tobiasz, znajomy pogorzelców.

Dodaje, że Tina szczekała, a do tego kot Garfield, zaczął miauczeć i hałasował biegając po całym domu. Obudzeni lokatorzy uciekli z domu, który obejmowały już płomienie i kłęby dymu.