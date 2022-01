Nie żyje Stanisław Grędziński. Sportowa legenda Wałbrzycha, olimpijczyk z Meksyku

- Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Zmarł Stanisław Grędziński, legenda wałbrzyskiej lekkoatletyki, mistrz Europy w biegu na 400 metrów, olimpijczyk z Meksyku, Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Cześć Jego pamięci! - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Tak uzasadniano nadanie panu Stanisławowi Grędzińskiemu tytułu Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha

W 1968 roku został olimpijczykiem i w Meksyku wraz ze sztafetą (w tym samym składzie co w Budapeszcie) został sklasyfikowany na 4 pozycji w biegu 4x 400 metrów. Zawodnicy uzyskali wówczas ten sam wynik co reprezentacja RFN jednocześnie pobijając rekord Polski (czas 3:00,5). Rok później wystartował na Mistrzostwach Europy w Atenach i osiągnął swój najlepszy wynik w karierze na 400 metrów pokonując ten dystans w czasie 45,83 s. Dało mu to brązowy medal na otwartym stadionie. Stanisław Grędziński był też srebrnym medalistą halowych Mistrzostw

Europy w Wiedniu w 1970 roku w sztafecie 4 x 2 okrążenia (z Janem Balachowskim, Janem Wernerem i Andrzejem Badeńskim). Był też rekordzistą Polski na nietypowym dystansie 200 m przez płotki (23,6 s.,24 lipca 1965 r. w Spale).