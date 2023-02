Niebawem casting konkursu „Wałbrzych ma Talent”. Ruszyły zapisy do konkursu! Zobaczcie jak było przed rokiem!

Już 4 marca casting do "Wałbrzych ma Talent"

Zatem jeśli tańczycie, gracie na instrumentach, malujecie, rzeźbicie, śpiewacie czy w jakikolwiek inny sposób chcecie zaskoczyć swoim talentem Wałbrzych, czy region to ten konkurs jest właśnie dla Was!

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 1 marca do godziny 12 za pomocą specjalnego formularza dostępnego na stronie www.wok.walbrzych.pl. Na oficjalnej stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury znajduje się też regulamin zabawy.

Osoby, które zgłoszą się do konkursu, zostaną zaproszone na casting, który zaplanowano 4 marca w godzinach od 10 do 12 w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury na Piaskowej Górze.

Spośród uczestników tego castingu jurorzy wybiorą finalistów, którzy zaprezentują się w czasie Dni Wałbrzycha.

Ważne! Chęć udziału w castingu trzeba wcześniej zgłosić za pomocą wspomnianego już formularza. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica. Opiekun nie musi być obecny w czasie castingu.