Niebawem prezentacja pełnego przekładu ksiażki księznej Daisy, W przedsprzedaży już jest do kupienia!

Na spotkanie z czytelnikami specjalnie przyleci z Londynu Barbara Borkowy, tłumaczka całej spuścizny literackiej księżnej.

– Pierwszy kompletny przekład „Tańca na wulkanie” na język polski ukazuje się w przededniu roku 2023, który na mocy decyzji Rady Miasta świętujemy w Wałbrzychu jako Rok Księżnej Daisy von Pless. Wierzymy, że lektura pierwszego tomu wspomnień najsłynniejszej w historii mieszkanki Zamku Książ będzie jednocześnie zaproszeniem do odwiedzin jej historycznego domu – mówi Anna Żabska, prezes Zamku Książ w Wałbrzychu.]/cyt]

Przedsprzedaż książki ruszyła już w sklepie internetowym Zamku Książ. Warto zainteresować się tą pozycją.

]cyt]Księżna Daisy von Pless pisała pamiętnik przez większość swojego życia. Robiła to nieregularnie i bez intencji publikacji. Przelewanie myśli na papier było dla niej formą radzenia sobie z samotnością i tęsknotą za domem rodzinnym w Anglii. Kiedy w 1928 roku zdecydowała się na ogłoszenie drukiem pierwszego tomu wspomnień, jej motywacja była głównie finansowa. Rozwiedziona od sześciu lat z księciem Hansem Heinrichem XV Hochberg von Pless i pozbawiona prawa do opieki nad synami, wiodła samotne życie na południu Francji. Niemożność związania końca z końcem sprawiła, że księżna po trwającej kilka lat przygodzie z reklamą prasową, gdzie użyczała swojego wizerunku do promocji amerykańskiego kremu do twarzy, zdecydowała się na sprzedanie światu historii swojego życia.