Niepowtarzalny film! Jedziemy pociągiem do Czech przez Wałbrzych i Boguszów - lata 90. XX wieku! [FILM i ZDJĘCIA] Elżbieta Węgrzyn

Chcielibyście raz jeszcze zobaczyć Wałbrzych i Boguszów-Gorce na początku lat 90. XX wieku? Nic prostszego, wsiadajcie do pociągu, jedziemy przez Kuźnice do Mezimesti i wracamy do Wałbrzycha. Mijamy miasta z tamtych lat i zakłady dziś już wyburzone. Ten film to prawdziwy skarb.