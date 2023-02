Niesamowita miłosna i egzotyczna sceneria dla zakochanych par w powstała w Palmiarni w Wałbrzychu. Zdjęcia Elżbieta Węgrzyn

Chcecie zrobić sobie zdjęcie we dwoje i brakuje Wam ciekawego tła? Palmiarnia w Wałbrzychu zaprasza zakochane pary do siebie. Powstała tam niepowtarzalna kompozycja kwiatowa połączona z aranżacją wymarzoną do zdjęć dla par. Zobaczcie jak wygląda. Sprawdziliśmy do kiedy będzie dostępna.