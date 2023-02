Niesamowita przemiana! Dawna willa dra Issmera zyska zasłużone miano pałacu!

- To jest przebój ostatnich dni, to jest budynek po straży pożarnej. Stał on pusty, przejęliśmy go od skarbu państwa, ale nikt z nas nie miał zielonego pojęcia, że on wygląda tak, jak na tych zdjęciach - wyjaśnił podczas spotkania noworocznego prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.