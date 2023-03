Niesamowity krajobraz hałdy w Wałbrzychu. Tu znajdziesz niezapomniane widoki i skamieniałości sprzed milionów lat!

Dlaczego wałbrzyskie wzgórza mają spłaszczone szczyty?

Wspiąć się na hałdę, by podziwiać okolicę

Mówi się, że odwiedzając Rzym trzeba koniecznie zobaczyć papieża. A co trzeba zrobić i zobaczyć koniecznie w Wałbrzychu? Staraliśmy się odpowiedzieć na to pytanie i wskazać katalog miejsc, smaków,…

Odkryj niesamowity księżycowy krajobraz

Spacerując samotnie po sięgającym po horyzont rumowisku materiału skalnego hałd wymieszanego z węglowym miałem możemy poczuć się jak wędrowiec odkrywca lub astronauta stąpający po bezludnym Księżycu lub Marsie. Pomyślmy, jak wyglądał krajobraz Wałbrzycha przed górnictwem i powstałymi w wyniku eksploatacji złóż węgla hałdami. Taka eksploracja uczy pokory, przypomina o ogromie pracy włożonej przez całe pokolenia górników w wydobycie tych dziesiątków milionów ton skał i ogromnej masy pozyskanego tu węgla. To daje też do myślenia, jak wiele mamy przez tę działalność zapadlisk i miejsc gdzie grunt nadal jest podziurawiony jak szwajcarski ser. Krajobraz niesamowity i niepowtarzalny, bo nieporównywalny do gołoborzy, czy naturalnych rumowisk skalnych.

Z hałdy przenieść się można do przedhistorycznego lasu karbońskiego

Lubimy oglądać zdjęcia Wałbrzycha sprzed lat. Kto zaś chce sięgnąć do jego prehistorii, ten nie powinien zwlekać z wycieczką na hałdę. Pierwsze odciski karbońskiej roślinności wielu znalazło wśród węgla dostarczonego do domowej piwnicy. Wałbrzyszanie często takie odciski pni dawnych drzew i skamielin samych drzew często przechowują jako domowe artefakty przyniesione przed laty z kopalni przez tatę lub dziadka. Wielu młodych odkrywców samodzielnie wspięło się na hałdę w poszukiwaniu takich perełek.

Geologiczne rarytasy w zasięgu ręki

Dolnośląskie firmy organizujące zorganizowane wyprawy dla pasjonatów poszukiwaczy minerałów zapraszają cyklicznie na zbieranie ametystów, kryształów górskich, agatów i chryzoprazów. W ofercie są też eksploracje wałbrzyskich hałd. Przyjeżdżają tu na poszukiwanie karbońskich reliktów.

Niestety na wałbrzyskich hałdach, w przeciwieństwie do tych górnośląskich laicy nie znajdują odcisków protoplastów trylobitów, dawnej gromady stawonogów. Rzadkim znaleziskiem na hałdach węglowych mogą być też odciski skrzydeł owadów karbońskich. To niemal mityczna rzadkość.

Krajobrazy z hałd przy ul. Moniuszki i Wysockiego w Wałbrzychu. Elżbieta Węgrzyn - fot. archiwalne

Wałbrzyski antracyt.

Krajobrazy z hałd przy ul. Moniuszki i Wysockiego w Wałbrzychu. Elżbieta Węgrzyn - fot. archiwalne

My na nie nie natrafiliśmy, ale wpadły nam w oko interesującej barwne skały (zobaczcie w galerii zdjęć do tekstu).

Spacer po karbońskim lesie może też zaprocentować znalezieniem czegoś innego niż wszechobecne zlepieńce, piaskowce, skały ilaste i oczywiście łupki z pokładów węglowych. Można znaleźć m.in. czarno-srebrne węgielki z ciekawymi przerostami. To antracyt, przeobrażony węgiel kamienny, który jak mawiał klasyk ma największą "zawartość zawartość węgla w węglu".

Antracyt był wydobywany w naszym kraju w latach 1993−1998 z jedynego udokumentowanego w kraju złoża w wałbrzyskiej dzielnicy Gaj, a po likwidacji kopalń antracyt skreślono z listy zasobów geologicznych Polski. 29 czerwca 1998 roku wydobyto ostatnią tonę antracytu wydobytą z Z.G. "Chrobry II", była to jednocześnie ostatnia tona węgla wydobytego w wałbrzyskich kopalniach.

Zachęcamy do spacerów i samodzielnych eksploracji, a także do obejrzenia naszej galerii zdjęć.