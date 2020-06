Niewyobrażalny smród na Podzamczu. Mieszkańcy: szok, tu się nie da żyć! [ZDJĘCIA]

Legniczanka bała się Radka, on ją zastrzelił w bloku przy ul. Wlk. Niedźwiedzicy

Wracamy do sprawy zabójstwa 35-letniej legniczanki w bloku przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Ofiara doskonale znała swojego oprawcę, bała się go i zgłaszała to na policję.