Nieziemski Wałbrzych i niezwykłe Śródmieście miasta widziane z drona (ZDJĘCIA) Dariusz Gdesz

Oto Śródmieście Wałbrzycha, jakiego nie znacie. Zobaczcie, jak nieziemsko prezentuje się Wałbrzych widziany z drona. Śródmieście to czwarta co do wielkości dzielnica miasta. To tutaj jest najwięcej zabytków z królową Kolegiatą czyli Kościołem pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, starówką, Pałacem Czettritzów i wyjątkowymi przykładami modernizmu, jak choćby wałbrzyski Pedet przy ul. Słowackiego. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia Śródmieścia z lotu ptaka!