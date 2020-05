Niezły „wynik” motorowerzysty i kolizja z towarzyszącym jej pożarem

W miniony weekend policjanci z naszego terenu zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Okoliczności zatrzymań były trochę niezwykłe.

Najpierw w piątek przed godziną 21 przy ul. Uczniowskiej 45-letni wałbrzyszanin tak wyjeżdżał z pola na drogę, że skończyło się to w przydrożnym rowie. Trzeba było wzywać też straż pożarną, bo przy okazji kolizji doszło do wzniecenia ognia. Okazało się, że mężczyzna miał 2,58 promila alkoholu w organizmie, nie miał natomiast uprawnień do kierowania pojazdami.

Jeszcze „lepszy wynik” uzyskał 41-latek, który jechał w Witkowie na bani motorowerem. Mężczyzna zatrzymany przez policjantów z Boguszowa-Gorc miał 3,64 promila alkoholu w organizmie.

Obaj mężczyźni mogą trafić za kraty więzienia na dwa lata. Grozi im także wieloletni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.