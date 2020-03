Nimbus, pies który miesiącami jeździł busem aż trafił na kurs do Wałbrzycha

Pies trafił pod opiekę Fundacji Na Pomoc Zwierzętom w Boguszowie Gorcach. Mnóstwo tam porzuconych, pobitych, zaniedbanych, potrąconych czy głodzonych zwierząt z Boguszowa - Gorc czy innych gmin powiatu wałbrzyskiego. Jak ustalili wolontariusze, maluch błąkał się po okolicznych wsiach i miasteczkach od października!

- Trafił do nas niedawno, po tym jak wsiadł do busa relacji Kamienna Góra - Wałbrzych. Dostaliśmy jednak informacje że piesek błąkał się od października! Po zgłoszeniach do gmin nagle pies znikł. Ciekawe? Czyżby powrót procederu sprzed lat, kiedy to psy przewoziło się z terenu jednej gminy na teren sąsiedniej, żeby nie ponosić kosztów? Pies był widziany w Krzeszowie, Lubawce, Kamiennej Górze, Czarnym Borze, w końcu wsiadł do busa i przyjechał do Boguszowa - wylicza wolontariuszka z Fundacji na Pomoc Zwierzętom.

I zaznacza, że na szczęście trafił na empatycznego kierowcę, który nie wyrzucił go z busa tylko zabezpieczył i przewiózł do weterynarza. - Tomku bardzo dziękujemy w imieniu Nimbusa, który dzięki Tobie zakończył wielomiesięczną tułaczkę. My bardzo prosimy ludzi o dobrych sercach o pomoc w opłaceniu kosztów weterynaryjnych, czyli kastracji, szczepień, odrobaczenia i chipowania. Dzięki tej pomocy szybciej będzie mógł trafić do adopcji. Dziękujemy za każdą nawet niewielką wpłatę - zaznaczają.