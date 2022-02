Niż Dudley zaatakuje z niszczącą siłą! Ostrzeżenia meteo dla Wałbrzycha i Dolnego Śląska. Silne burze, a nawet tornado!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie 3 stopnia z 90 proc. prawdopodobieństwem wystąpienia skrajnych zjawisk pogodowych w regionie wałbrzyskim.

Jak prognozuje synoptyk Krzysztof Salanyk z IMGW we Wrocławiu, będzie wiało ze średnią prędkością od 30 km/h do 45 km/h. Najgorsze są jednak porywy niżu Dudley, które mogą osiągnąć nawet 110 km/h i 120 km/h! Będzie to wiatr z południowego zachodu i zachodu.