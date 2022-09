Nocą drogówka goniła pędzącego 48-latka. Gnał przez centrum Wałbrzycha i uderzył w budynek

Nocny pościg od Piaskowej Góry

Do zdarzenia doszło dziś, we czwartek (29 września) po godzinie drugiej w nocy. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komedy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zauważyli jadący ul. Wrocławską w Wałbrzychu z dużą prędkością samochód osobowy, dlatego też podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej, gdyż było podejrzenie, że jego kierujący może nie posiadać prawa jazdy lub znajdować się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna najpierw stanął pojazdem w rejonie ul. Szlifierskiej, ale kiedy policjanci zbliżyli się do samochodu, ruszył nim dalej rozpoczynając tym samym ucieczkę w kierunku ul. Armii Krajowej.

Funkcjonariusze poinformowali dyżurnego jednostki o zaistniałym zdarzeniu i rozpoczęli pościg. Do działań włączył się patrol prewencji pierwszego komisariatu. Po około dwóch kilometrach kierujący, próbując uniknąć zatrzymania, gwałtownie skręcił pod prąd w ul. 11 Listopada - przy okazji uderzając w pobliski budynek, dojechał jeszcze na ul. Parkową i porzucił prowadzony przez siebie pojazd. Ostatecznie uciekał pieszo, ale został zatrzymany kilkaset metrów dalej w rejonie dawnego hotelu Sudety.