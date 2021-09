Nocny wypadek w Szczawnie - Zdroju i rozbite trzy samochody na ulicy Sienkiewicza. Co tu się wydarzyło?

Nocny wypadek w Szczawnie - Zdroju. Rozbite auta na ulicy Senkiewicza

Od mieszkańców Szczawna - Zdroju otrzymaliśmy zdjęcia na których widać cztery rozbite samochody. Do dziś na ulicy Sienkiewicza w Szczawnie - Zdroju stoją trzy. I robią żałosne wrażenie. Biały Hiunday ma rozbity tył i uszkodzony tylny zderzak oraz kompletnie zniszczony przód Przed nim stoi ford transit z rozbitym lewym bokiem, a za nimi volkswagen polo ze zniszczonym tyłem.

Nie ma za to czwartego samochodu, który jest widoczny na zdjęciach zrobionych w nocy. to srebrny, osobowy pojazd. w Szczawnie -Zdroju aż huczy od plotek. Mieszkańcy komentują sprawę na stronie Szczawno Zdrój Możliwości. Pani Daria pisze "Huk nie z tej ziemi. Wszyscy wyskoczyliśmy, niestety kierowcy i pasażera już nie było, bo uciekli". Ktoś inny wspomina o kobiecie rozpaczającej, że skradziono jej auto. Natomiast radny Michał Broda podkreśla, że od lat apeluje do burmistrza o monitoring w mieście, który w takich sytuacjach jest nieoceniony, a ponadto wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i kuracjuszy.