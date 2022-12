Nowa ulica Osiedle Wandy powstaje w Wałbrzychu, choć jej nazwa nie jest nowa

Osiedle Wandy w Wałbrzychu - nowa ulica, stara nazwa

- Z wnioskiem do prezydenta Wałbrzycha w sprawie nadania nazwy ul. Osiedle Wandy nieruchomości mającej stanowić drogę wewnętrzną, położoną w Wałbrzychu w obrębie Stary Zdrój Nr 19, zlokalizowaną na działce nr 274/27, wystąpił użytkownik wieczysty nieruchomości, na której powstanie nowe osiedle domów jednorodzinnych - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Na potrzeby inwestycji została już wydzielona droga wewnętrzna, a nadanie nazwy ulicy pozwoli na ustalenie i przypisanie punktów adresowych projektowanym budynkom mieszkalnym. Co istotne, nazwa „Osiedle Wandy” jest od

wielu lat powszechnie choć dotąd nieoficjalnie używana, więc nadanie tej nazwy jest swoistym przyjęciem oficjalnym istniejącego już stanu rzeczy.

Skąd ta nazwa? Otóż powstające osiedle domów jednorodzinnych - bliźniaków oraz zabudowy szeregowej - powstaje tu już od połowy lat 80. Domy rosną na wzniesieniu przed wojną nazywanym Fuchsberg (Lisia Góra licząca 460 m npm., dziś to wzgórze nie ma nazwy). Powstały już pierwsze ulice nawiązujące tematycznie do przekazów o władcy Wiślan - Kraku. Osiedle to ma być rozbudowywane, a teren pod zabudowę nazywano "Osiedlem Wanda" z uwagi na działający tu do połowy lat 90. Szyb Wanda (niem. Bismarck), będący wentylacyjnym szyb kopalni Julia (Thorez). Nazwa osiedla inspirowana jego mianem pojawiała się na mapach Wałbrzycha na początku tworzenia jego zabudowy i była używana powszechnie.