Nowe zdjęcia zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Aż chce się nią pojechać! Paweł Gołębiowski

Zachodnia obwodnica Wałbrzycha jest już niemal gotowa – co widać na załączonych zdjęciach. Niestety nie pojedziemy nią na razie. Trzeba czekać aż do września. Jak zapowiada Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha prawdopodobnie wtedy obwodnica zostanie oddana do użytku. Powodem odcinek przy Lisiej Sztolni. Są problemy z jego wykonaniem, a zakładane jest oddanie jednocześnie całej inwestycji. Zobaczcie zdjęcia obwodnicy sprzed kilku dni.