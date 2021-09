Nowi policjanci w Wałbrzychu. Pełni wiary i nadziei właśnie złożyli ślubowanie

1 września w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu miała miejsce uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów do służby. Szeregi wałbrzyskiej Policji zasiliło trzech funkcjonariuszy i dwie funkcjonariuszki. Akty ślubowania wręczył Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski. Zatem wszystkich, którzy chcą się sprawdzić i czują, że Policja to jest właściwe dla nich miejsce, zapraszamy w nasze szeregi. Policjant to zawód wyjątkowy i prestiżowy. Przyjdź do nas już teraz i rozpocznij procedurę rekrutacyjną.

W szeregach wałbrzyskich policjantów służbę rozpoczęło pięcioro nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Wczoraj z tej właśnie okazji w Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu o godz 13:30 głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”, które policjanci wypowiedzieli stojąc na baczność. W ostatnim czasie ślubowania różnią się od tych z poprzednich lat, ponieważ przebiegają w reżimie sanitarnym związanym z ogólnoświatową pandemią. Tak było i tym razem.