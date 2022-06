Nowi w wałbrzyskich schronisku. Są tam od kilku dni. Może któregoś szukacie!?

Zobaczcie zdjęcia zwierzaków, które w ostatnich dniach trafiły do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu (przy ul. W. Łokietka 7). To kilka kotów i psiaków. Są trochę zagubione i zestresowane. Siedzą za kratkami, nie wiedzą gdzie się znalazły i co je czeka.

Być może to Wasza zguba, której szukacie. A może rozpoznajecie poszukiwanego przez kogoś innego czworonoga.