Nowoczesny apartamentowiec na Zielonym Rynku w Wałbrzychu! [WIZUALIZACJE i zdjęcia rynku z czasów świetności]

Nowoczesny apartamentowiec na Zielonym Rynku w Wałbrzychu

Budynek ma stanąć w rejonie ulic 1-go Maja i Limanowskiego w Wałbrzychu w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu działał Zielony Rynek, do dziś z rozrzewnieniem wspominany prze wielu mieszkańców. Obiekt ma mieć pięć kondygnacji - cztery z nich przewidziano na mieszkania, a jedną na podziemny parking. Miejsca postojowe uwzględniono także przed budynkiem. Warto zaznaczyć, że w budynku zaplanowano równie powierzchnię handlowo-usługową, co wydaje się fajnym nawiązaniem do historii tego miejsca. W każdej klatce zaplanowano windę, a na dachu ogród, konkretniej miejsce zielone, wysiane trawą. Najmniejsze mieszkania, które zaprojektowano mają niecałe 34 mkw, a największe to ponad 125 mkw. Te na najwyższej kondygnacji z antresolami.