Nowy bar z domowym jedzeniem tuż koło rynku w Wałbrzychu. Familijne Pierożki przywędrowały tu aż ze Słubic koło Frankfurtu nad Odrą

W rynku w Wałbrzychu lokale z jedzeniem można policzyć na palcach ręki. Jest jeden serwujący kuchnię japońską, a konkretnie sushi i dwa bary z kebabem (w tym jeden nowy). W zasadzie to koniec. Nie ma więcej miejsc, gdzie można wejść do środka i usiąść, by coś zjeść. Nieco lepiej jest w bocznych uliczkach. Nieco dalej, przy ul. Gdańskiej znajduje się klasyczna restauracja z tradycjami Pasaż.

Przy ul. Rycerskiej można wpaść do Złotej Stacji, Art Cafe i Pizzerii. Przy ul. Moniuszki natomiast jest tylko kawiarnia Sofa i od tygodnia bar z domowymi obiadami. Familijne Pierożki przywędrowały tutaj aż z Słubic (lubuskie), miasta sąsiadującego z Frankfurtem nad Odrą.